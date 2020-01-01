Station This (MS2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Station This (MS2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Station This (MS2) Informacije The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Službena web stranica: https://www.miladystation2.net/ Kupi MS2 odmah!

Station This (MS2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Station This (MS2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 174.27K $ 174.27K $ 174.27K Ukupna količina: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Količina u optjecaju: $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 180.87K $ 180.87K $ 180.87K Povijesni maksimum: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018272 $ 0.00018272 $ 0.00018272 Saznajte više o cijeni Station This (MS2)

Station This (MS2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Station This (MS2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MS2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MS2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MS2 tokena, istražite MS2 cijenu tokena uživo!

MS2 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MS2? Naša MS2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MS2 predviđanje cijene tokena odmah!

