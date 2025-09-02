Station This (MS2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00018737 $ 0.00018737 $ 0.00018737 24-satna najniža cijena $ 0.00019379 $ 0.00019379 $ 0.00019379 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00018737$ 0.00018737 $ 0.00018737 24-satna najviša cijena $ 0.00019379$ 0.00019379 $ 0.00019379 Najviša cijena ikada $ 0.00287702$ 0.00287702 $ 0.00287702 Najniža cijena $ 0.00009569$ 0.00009569 $ 0.00009569 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -2.01% Promjena cijene (7D) -2.01%

Station This (MS2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00019345. Tijekom protekla 24 sata, MS2trgovalo je između najniže cijene $ 0.00018737 i najviše cijene $ 0.00019379, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MS2 je $ 0.00287702, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00009569.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MS2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -2.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Station This (MS2)

Tržišna kapitalizacija $ 184.47K$ 184.47K $ 184.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 191.45K$ 191.45K $ 191.45K Količina u optjecaju 953.58M 953.58M 953.58M Ukupna količina 989,683,490.868049 989,683,490.868049 989,683,490.868049

Trenutačna tržišna kapitalizacija Station This je $ 184.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MS2 je 953.58M, s ukupnom količinom od 989683490.868049. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 191.45K.