State of Mika by Virtuals (STATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00035976 $ 0.00035976 $ 0.00035976 24-satna najniža cijena $ 0.00039059 $ 0.00039059 $ 0.00039059 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00035976$ 0.00035976 $ 0.00035976 24-satna najviša cijena $ 0.00039059$ 0.00039059 $ 0.00039059 Najviša cijena ikada $ 0.00840468$ 0.00840468 $ 0.00840468 Najniža cijena $ 0.00016985$ 0.00016985 $ 0.00016985 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -5.93% Promjena cijene (7D) -31.70% Promjena cijene (7D) -31.70%

State of Mika by Virtuals (STATE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00036598. Tijekom protekla 24 sata, STATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00035976 i najviše cijene $ 0.00039059, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STATE je $ 0.00840468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016985.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STATE se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -5.93% u posljednjih 24 sata i -31.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu State of Mika by Virtuals (STATE)

Tržišna kapitalizacija $ 365.75K$ 365.75K $ 365.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 365.75K$ 365.75K $ 365.75K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,997.63 999,999,997.63 999,999,997.63

Trenutačna tržišna kapitalizacija State of Mika by Virtuals je $ 365.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STATE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999997.63. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 365.75K.