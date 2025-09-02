Više o STATE

State of Mika by Virtuals Logotip

State of Mika by Virtuals Cijena (STATE)

Neuvršten

1 STATE u USD cijena uživo:

$0.00036598
$0.00036598$0.00036598
-5.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena State of Mika by Virtuals (STATE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:12:16 (UTC+8)

State of Mika by Virtuals (STATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00035976
$ 0.00035976$ 0.00035976
24-satna najniža cijena
$ 0.00039059
$ 0.00039059$ 0.00039059
24-satna najviša cijena

$ 0.00035976
$ 0.00035976$ 0.00035976

$ 0.00039059
$ 0.00039059$ 0.00039059

$ 0.00840468
$ 0.00840468$ 0.00840468

$ 0.00016985
$ 0.00016985$ 0.00016985

-0.07%

-5.93%

-31.70%

-31.70%

State of Mika by Virtuals (STATE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00036598. Tijekom protekla 24 sata, STATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00035976 i najviše cijene $ 0.00039059, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STATE je $ 0.00840468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016985.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STATE se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -5.93% u posljednjih 24 sata i -31.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu State of Mika by Virtuals (STATE)

$ 365.75K
$ 365.75K$ 365.75K

--
----

$ 365.75K
$ 365.75K$ 365.75K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.63
999,999,997.63 999,999,997.63

Trenutačna tržišna kapitalizacija State of Mika by Virtuals je $ 365.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STATE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999997.63. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 365.75K.

State of Mika by Virtuals (STATE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz State of Mika by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz State of Mika by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0001595782.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz State of Mika by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0002839023.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz State of Mika by Virtuals u USD iznosila je $ -0.001612083823095222.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.93%
30 dana$ -0.0001595782-43.60%
60 dana$ -0.0002839023-77.57%
90 dana$ -0.001612083823095222-81.49%

Što je State of Mika by Virtuals (STATE)

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

Resurs State of Mika by Virtuals (STATE)

Službena web-stranica

State of Mika by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će State of Mika by Virtuals (STATE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših State of Mika by Virtuals (STATE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za State of Mika by Virtuals.

Provjerite State of Mika by Virtuals predviđanje cijene sada!

STATE u lokalnim valutama

State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike State of Mika by Virtuals (STATE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STATE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o State of Mika by Virtuals (STATE)

Koliko State of Mika by Virtuals (STATE) vrijedi danas?
Cijena STATE uživo u USD je 0.00036598 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STATE u USD?
Trenutačna cijena STATE u USD je $ 0.00036598. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija State of Mika by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za STATE je $ 365.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STATE?
Količina u optjecaju za STATE je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STATE?
STATE je postigao ATH cijenu od 0.00840468 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STATE?
STATE je vidio ATL cijenu od 0.00016985 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STATE?
24-satni obujam trgovanja za STATE je -- USD.
Hoće li STATE još narasti ove godine?
STATE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STATE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:12:16 (UTC+8)

