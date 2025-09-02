STASIS EURO (EURS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najniža cijena $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najviša cijena ikada $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Najniža cijena $ 0.929636$ 0.929636 $ 0.929636 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.04%

STASIS EURO (EURS) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, EURStrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURS je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.929636.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STASIS EURO (EURS)

Tržišna kapitalizacija $ 144.25M$ 144.25M $ 144.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 144.25M$ 144.25M $ 144.25M Količina u optjecaju 124.13M 124.13M 124.13M Ukupna količina 124,125,940.0 124,125,940.0 124,125,940.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STASIS EURO je $ 144.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURS je 124.13M, s ukupnom količinom od 124125940.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.25M.