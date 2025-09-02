Stash Inu (STASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00185807$ 0.00185807 $ 0.00185807 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) +3.29% Promjena cijene (7D) +0.45% Promjena cijene (7D) +0.45%

Stash Inu (STASH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STASH je $ 0.00185807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STASH se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stash Inu (STASH)

Tržišna kapitalizacija $ 460.00K$ 460.00K $ 460.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 460.00K$ 460.00K $ 460.00K Količina u optjecaju 9.40B 9.40B 9.40B Ukupna količina 9,399,875,885.18 9,399,875,885.18 9,399,875,885.18

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stash Inu je $ 460.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STASH je 9.40B, s ukupnom količinom od 9399875885.18. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 460.00K.