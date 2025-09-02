Više o STASH

Stash Inu Logotip

Stash Inu Cijena (STASH)

Neuvršten

1 STASH u USD cijena uživo:

--
----
+3.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stash Inu (STASH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:12:09 (UTC+8)

Stash Inu (STASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00185807
$ 0.00185807$ 0.00185807

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

+3.29%

+0.45%

+0.45%

Stash Inu (STASH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STASH je $ 0.00185807, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STASH se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, +3.29% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stash Inu (STASH)

$ 460.00K
$ 460.00K$ 460.00K

--
----

$ 460.00K
$ 460.00K$ 460.00K

9.40B
9.40B 9.40B

9,399,875,885.18
9,399,875,885.18 9,399,875,885.18

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stash Inu je $ 460.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STASH je 9.40B, s ukupnom količinom od 9399875885.18. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 460.00K.

Stash Inu (STASH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stash Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stash Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stash Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stash Inu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.29%
30 dana$ 0-46.09%
60 dana$ 0-68.16%
90 dana$ 0--

Što je Stash Inu (STASH)

Putting an end to bare upper lips.

Resurs Stash Inu (STASH)

Službena web-stranica

Stash Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stash Inu (STASH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stash Inu (STASH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stash Inu.

Provjerite Stash Inu predviđanje cijene sada!

STASH u lokalnim valutama

Stash Inu (STASH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stash Inu (STASH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STASH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stash Inu (STASH)

Koliko Stash Inu (STASH) vrijedi danas?
Cijena STASH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STASH u USD?
Trenutačna cijena STASH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stash Inu?
Tržišna kapitalizacija za STASH je $ 460.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STASH?
Količina u optjecaju za STASH je 9.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STASH?
STASH je postigao ATH cijenu od 0.00185807 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STASH?
STASH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STASH?
24-satni obujam trgovanja za STASH je -- USD.
Hoće li STASH još narasti ove godine?
STASH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STASH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:12:09 (UTC+8)

