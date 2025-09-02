StarSlax (SSLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00042197 $ 0.00042197 $ 0.00042197 24-satna najniža cijena $ 0.00043332 $ 0.00043332 $ 0.00043332 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00042197$ 0.00042197 $ 0.00042197 24-satna najviša cijena $ 0.00043332$ 0.00043332 $ 0.00043332 Najviša cijena ikada $ 0.02493174$ 0.02493174 $ 0.02493174 Najniža cijena $ 0.00031436$ 0.00031436 $ 0.00031436 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) -2.60% Promjena cijene (7D) -2.60%

StarSlax (SSLX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00043224. Tijekom protekla 24 sata, SSLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00042197 i najviše cijene $ 0.00043332, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SSLX je $ 0.02493174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00031436.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SSLX se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i -2.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StarSlax (SSLX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Količina u optjecaju 2.77B 2.77B 2.77B Ukupna količina 9,997,900,373.0 9,997,900,373.0 9,997,900,373.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StarSlax je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SSLX je 2.77B, s ukupnom količinom od 9997900373.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.32M.