StarShip (STARSHIP) Informacije StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business. Službena web stranica: https://deploystarship.com/ Kupi STARSHIP odmah!

StarShip (STARSHIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StarShip (STARSHIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 577.46K $ 577.46K $ 577.46K Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 614.25K $ 614.25K $ 614.25K Povijesni maksimum: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0307119 $ 0.0307119 $ 0.0307119 Saznajte više o cijeni StarShip (STARSHIP)

StarShip (STARSHIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StarShip (STARSHIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STARSHIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STARSHIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STARSHIP tokena, istražite STARSHIP cijenu tokena uživo!

