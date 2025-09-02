StarShip (STARSHIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03084485 24-satna najniža cijena $ 0.03144042 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 6.11 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.13%

StarShip (STARSHIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.03108702. Tijekom protekla 24 sata, STARSHIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03084485 i najviše cijene $ 0.03144042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STARSHIP je $ 6.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STARSHIP se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -0.02% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StarShip (STARSHIP)

Tržišna kapitalizacija $ 584.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 621.74K Količina u optjecaju 18.80M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StarShip je $ 584.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STARSHIP je 18.80M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 621.74K.