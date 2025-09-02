STARS (STARS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.05% Promjena cijene (1D) -4.61% Promjena cijene (7D) -46.51% Promjena cijene (7D) -46.51%

STARS (STARS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STARStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STARS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STARS se promijenio za -3.05% u posljednjih sat vremena, -4.61% u posljednjih 24 sata i -46.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STARS (STARS)

Tržišna kapitalizacija $ 745.84K$ 745.84K $ 745.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 745.84K$ 745.84K $ 745.84K Količina u optjecaju 42.07B 42.07B 42.07B Ukupna količina 42,069,696,969.0 42,069,696,969.0 42,069,696,969.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STARS je $ 745.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STARS je 42.07B, s ukupnom količinom od 42069696969.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 745.84K.