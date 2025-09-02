Više o BROTHER

STARKNET BROTHER Logotip

STARKNET BROTHER Cijena (BROTHER)

Neuvršten

1 BROTHER u USD cijena uživo:

--
----
-1.50%1D
Grafikon aktualnih cijena STARKNET BROTHER (BROTHER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:13:29 (UTC+8)

STARKNET BROTHER (BROTHER) Informacije o cijeni (USD)

STARKNET BROTHER (BROTHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROTHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROTHER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROTHER se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i +12.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STARKNET BROTHER (BROTHER)

$ 309.28K
$ 309.28K$ 309.28K

--
----

$ 309.28K
$ 309.28K$ 309.28K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija STARKNET BROTHER je $ 309.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BROTHER je 1,000.00T, s ukupnom količinom od 1.0e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.28K.

STARKNET BROTHER (BROTHER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz STARKNET BROTHER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz STARKNET BROTHER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz STARKNET BROTHER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz STARKNET BROTHER u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.54%
30 dana$ 0+54.68%
60 dana$ 0+123.41%
90 dana$ 0--

Što je STARKNET BROTHER (BROTHER)

$BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world.

Resurs STARKNET BROTHER (BROTHER)

STARKNET BROTHER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će STARKNET BROTHER (BROTHER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših STARKNET BROTHER (BROTHER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za STARKNET BROTHER.

Provjerite STARKNET BROTHER predviđanje cijene sada!

BROTHER u lokalnim valutama

STARKNET BROTHER (BROTHER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike STARKNET BROTHER (BROTHER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BROTHER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o STARKNET BROTHER (BROTHER)

Koliko STARKNET BROTHER (BROTHER) vrijedi danas?
Cijena BROTHER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BROTHER u USD?
Trenutačna cijena BROTHER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija STARKNET BROTHER?
Tržišna kapitalizacija za BROTHER je $ 309.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BROTHER?
Količina u optjecaju za BROTHER je 1,000.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BROTHER?
BROTHER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BROTHER?
BROTHER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BROTHER?
24-satni obujam trgovanja za BROTHER je -- USD.
Hoće li BROTHER još narasti ove godine?
BROTHER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BROTHER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:13:29 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.