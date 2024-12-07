Starkman (STAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Starkman (STAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Starkman (STAM) Informacije Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum).

Official website of the project: stamtoken.com

The project was created by an open team on December 7, 2024.

Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations. Službena web stranica: https://www.stamtoken.com Kupi STAM odmah!

Starkman (STAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Starkman (STAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 252.26K $ 252.26K $ 252.26K Ukupna količina: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Količina u optjecaju: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 252.26K $ 252.26K $ 252.26K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Starkman (STAM)

Starkman (STAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Starkman (STAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STAM tokena, istražite STAM cijenu tokena uživo!

