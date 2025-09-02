Stargaze (STARS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00097438 24-satna najviša cijena $ 0.00101979 Najviša cijena ikada $ 0.83741 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.79% Promjena cijene (1D) -1.01% Promjena cijene (7D) -2.22%

Stargaze (STARS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00098885. Tijekom protekla 24 sata, STARStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00097438 i najviše cijene $ 0.00101979, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STARS je $ 0.83741, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STARS se promijenio za -0.79% u posljednjih sat vremena, -1.01% u posljednjih 24 sata i -2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stargaze (STARS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.74M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.95M Količina u optjecaju 2.77B Ukupna količina 2,986,560,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stargaze je $ 2.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STARS je 2.77B, s ukupnom količinom od 2986560000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.95M.