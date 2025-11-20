Stargate Bridged WETH Cijena danas

Trenutačna cijena Stargate Bridged WETH (WETH) danas je $ 3,025.07, s promjenom od 0.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WETH u USD je $ 3,025.07 po WETH.

Stargate Bridged WETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 76,804,159, s količinom u optjecaju od 25.35K WETH. Tijekom posljednja 24 sata, WETH trgovao je između $ 2,871.96 (niska) i $ 3,102.76 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,751.86, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,871.96.

U kratkoročnim performansama, WETH se kretao -0.01% u posljednjem satu i -14.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stargate Bridged WETH (WETH)

Tržišna kapitalizacija $ 76.80M$ 76.80M $ 76.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.80M$ 76.80M $ 76.80M Količina u optjecaju 25.35K 25.35K 25.35K Ukupna količina 25,354.79902515463 25,354.79902515463 25,354.79902515463

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stargate Bridged WETH je $ 76.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WETH je 25.35K, s ukupnom količinom od 25354.79902515463. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.80M.