Stargate Bridged USDT0 Cijena danas

Trenutačna cijena Stargate Bridged USDT0 (USDT0) danas je $ 0.999362, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDT0 u USD je $ 0.999362 po USDT0.

Stargate Bridged USDT0 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,425,761, s količinom u optjecaju od 4.42M USDT0. Tijekom posljednja 24 sata, USDT0 trgovao je između $ 0.994065 (niska) i $ 1.005 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.013, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.93476.

U kratkoročnim performansama, USDT0 se kretao +0.03% u posljednjem satu i -0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Tržišna kapitalizacija $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Količina u optjecaju 4.42M 4.42M 4.42M Ukupna količina 4,423,494.468854 4,423,494.468854 4,423,494.468854

