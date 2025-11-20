Stargate Bridged USDC Cijena danas

Trenutačna cijena Stargate Bridged USDC (USDC.E) danas je $ 1.0, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDC.E u USD je $ 1.0 po USDC.E.

Stargate Bridged USDC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 85,057,136, s količinom u optjecaju od 85.02M USDC.E. Tijekom posljednja 24 sata, USDC.E trgovao je između $ 0.997039 (niska) i $ 1.002 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.011, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.989603.

U kratkoročnim performansama, USDC.E se kretao +0.13% u posljednjem satu i +0.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Tržišna kapitalizacija $ 85.06M$ 85.06M $ 85.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.05M$ 85.05M $ 85.05M Količina u optjecaju 85.02M 85.02M 85.02M Ukupna količina 85,012,442.573744 85,012,442.573744 85,012,442.573744

