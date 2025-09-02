StareCat (HELIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00335083$ 0.00335083 $ 0.00335083 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.42% Promjena cijene (1D) -3.73% Promjena cijene (7D) -3.32% Promjena cijene (7D) -3.32%

StareCat (HELIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HELIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HELIA je $ 0.00335083, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HELIA se promijenio za +0.42% u posljednjih sat vremena, -3.73% u posljednjih 24 sata i -3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StareCat (HELIA)

Tržišna kapitalizacija $ 141.94K$ 141.94K $ 141.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.94K$ 141.94K $ 141.94K Količina u optjecaju 998.81M 998.81M 998.81M Ukupna količina 998,811,339.394487 998,811,339.394487 998,811,339.394487

Trenutačna tržišna kapitalizacija StareCat je $ 141.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HELIA je 998.81M, s ukupnom količinom od 998811339.394487. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.94K.