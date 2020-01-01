Star AI (MSTAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Star AI (MSTAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Star AI (MSTAR) Informacije Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Službena web stranica: https://merlinstarter.com/ Bijela knjiga: https://docs.merlinstarter.com/ Kupi MSTAR odmah!

Star AI (MSTAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Star AI (MSTAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 106.48K $ 106.48K $ 106.48K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 594.81M $ 594.81M $ 594.81M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 179.01K $ 179.01K $ 179.01K Povijesni maksimum: $ 0.074826 $ 0.074826 $ 0.074826 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018003 $ 0.00018003 $ 0.00018003 Saznajte više o cijeni Star AI (MSTAR)

Star AI (MSTAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Star AI (MSTAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MSTAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MSTAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MSTAR tokena, istražite MSTAR cijenu tokena uživo!

MSTAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MSTAR? Naša MSTAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MSTAR predviđanje cijene tokena odmah!

