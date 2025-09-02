Star AI (MSTAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.074826$ 0.074826 $ 0.074826 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -22.54% Promjena cijene (7D) -68.70% Promjena cijene (7D) -68.70%

Star AI (MSTAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MSTARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSTAR je $ 0.074826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSTAR se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -22.54% u posljednjih 24 sata i -68.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Star AI (MSTAR)

Tržišna kapitalizacija $ 105.29K$ 105.29K $ 105.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 177.01K$ 177.01K $ 177.01K Količina u optjecaju 594.81M 594.81M 594.81M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Star AI je $ 105.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSTAR je 594.81M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 177.01K.