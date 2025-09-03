Stank Memes (STANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) -8.59% Promjena cijene (7D) +31.55% Promjena cijene (7D) +31.55%

Stank Memes (STANK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STANK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STANK se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -8.59% u posljednjih 24 sata i +31.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stank Memes (STANK)

Tržišna kapitalizacija $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Količina u optjecaju 996.98M 996.98M 996.98M Ukupna količina 996,980,379.594371 996,980,379.594371 996,980,379.594371

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stank Memes je $ 10.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STANK je 996.98M, s ukupnom količinom od 996980379.594371. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.11K.