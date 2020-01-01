StandX DUSD (DUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StandX DUSD (DUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StandX DUSD (DUSD) Informacije StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Službena web stranica: https://standx.com/ Bijela knjiga: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Kupi DUSD odmah!

StandX DUSD (DUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StandX DUSD (DUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.08M $ 29.08M $ 29.08M Ukupna količina: $ 29.08M $ 29.08M $ 29.08M Količina u optjecaju: $ 29.08M $ 29.08M $ 29.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.08M $ 29.08M $ 29.08M Povijesni maksimum: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Povijesni minimum: $ 0.981036 $ 0.981036 $ 0.981036 Trenutna cijena: $ 0.999822 $ 0.999822 $ 0.999822 Saznajte više o cijeni StandX DUSD (DUSD)

StandX DUSD (DUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StandX DUSD (DUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUSD tokena, istražite DUSD cijenu tokena uživo!

DUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUSD? Naša DUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUSD predviđanje cijene tokena odmah!

