StandX DUSD (DUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998632 $ 0.998632 $ 0.998632 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998632$ 0.998632 $ 0.998632 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Najniža cijena $ 0.981036$ 0.981036 $ 0.981036 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.04%

StandX DUSD (DUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999372. Tijekom protekla 24 sata, DUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998632 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUSD je $ 1.026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981036.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StandX DUSD (DUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 29.44M$ 29.44M $ 29.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.44M$ 29.44M $ 29.44M Količina u optjecaju 29.46M 29.46M 29.46M Ukupna količina 29,458,350.424226 29,458,350.424226 29,458,350.424226

Trenutačna tržišna kapitalizacija StandX DUSD je $ 29.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUSD je 29.46M, s ukupnom količinom od 29458350.424226. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.44M.