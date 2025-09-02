Više o DUSD

StandX DUSD Logotip

StandX DUSD Cijena (DUSD)

Neuvršten

1 DUSD u USD cijena uživo:

$0.999386
$0.999386$0.999386
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena StandX DUSD (DUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:45:22 (UTC+8)

StandX DUSD (DUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998632
$ 0.998632$ 0.998632
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.998632
$ 0.998632$ 0.998632

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 0.981036
$ 0.981036$ 0.981036

--

+0.00%

-0.04%

-0.04%

StandX DUSD (DUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999372. Tijekom protekla 24 sata, DUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998632 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUSD je $ 1.026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981036.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUSD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StandX DUSD (DUSD)

$ 29.44M
$ 29.44M$ 29.44M

--
----

$ 29.44M
$ 29.44M$ 29.44M

29.46M
29.46M 29.46M

29,458,350.424226
29,458,350.424226 29,458,350.424226

Trenutačna tržišna kapitalizacija StandX DUSD je $ 29.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUSD je 29.46M, s ukupnom količinom od 29458350.424226. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.44M.

StandX DUSD (DUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz StandX DUSD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz StandX DUSD u USD iznosila je $ -0.0001580007.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz StandX DUSD u USD iznosila je $ -0.0005534522.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz StandX DUSD u USD iznosila je $ -0.0010432506933652.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ -0.0001580007-0.01%
60 dana$ -0.0005534522-0.05%
90 dana$ -0.0010432506933652-0.10%

Što je StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

StandX DUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StandX DUSD (DUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StandX DUSD (DUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StandX DUSD.

Provjerite StandX DUSD predviđanje cijene sada!

DUSD u lokalnim valutama

StandX DUSD (DUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StandX DUSD (DUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StandX DUSD (DUSD)

Koliko StandX DUSD (DUSD) vrijedi danas?
Cijena DUSD uživo u USD je 0.999372 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUSD u USD?
Trenutačna cijena DUSD u USD je $ 0.999372. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StandX DUSD?
Tržišna kapitalizacija za DUSD je $ 29.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUSD?
Količina u optjecaju za DUSD je 29.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUSD?
DUSD je postigao ATH cijenu od 1.026 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUSD?
DUSD je vidio ATL cijenu od 0.981036 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUSD?
24-satni obujam trgovanja za DUSD je -- USD.
Hoće li DUSD još narasti ove godine?
DUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
