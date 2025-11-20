Standard Trust Assurance Community Cijena danas

Trenutačna cijena Standard Trust Assurance Community (STACO) danas je $ 0.01110277, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STACO u USD je $ 0.01110277 po STACO.

Standard Trust Assurance Community trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,110,277, s količinom u optjecaju od 100.00M STACO. Tijekom posljednja 24 sata, STACO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.011, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01060324.

U kratkoročnim performansama, STACO se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Standard Trust Assurance Community (STACO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Standard Trust Assurance Community je $ 1.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STACO je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.11M.