Standard Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Standard Protocol (STND) danas je $ 0.00015996, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STND u USD je $ 0.00015996 po STND.

Standard Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,552.49, s količinom u optjecaju od 90.97M STND. Tijekom posljednja 24 sata, STND trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.06, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00015003.

U kratkoročnim performansama, STND se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Standard Protocol (STND)

Tržišna kapitalizacija $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Količina u optjecaju 90.97M 90.97M 90.97M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Standard Protocol je $ 14.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STND je 90.97M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.00K.