Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Stakingverse Staked LYX (SLYX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Informacije Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Službena web stranica: https://stakingverse.io

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Stakingverse Staked LYX (SLYX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 353.81K $ 353.81K $ 353.81K Ukupna količina: $ 324.21K $ 324.21K $ 324.21K Količina u optjecaju: $ 324.21K $ 324.21K $ 324.21K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 353.81K $ 353.81K $ 353.81K Povijesni maksimum: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Povijesni minimum: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 Trenutna cijena: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Saznajte više o cijeni Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Stakingverse Staked LYX (SLYX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLYX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLYX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLYX tokena, istražite SLYX cijenu tokena uživo!

SLYX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SLYX? Naša SLYX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SLYX predviđanje cijene tokena odmah!

