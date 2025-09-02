Stakingverse Staked LYX (SLYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24-satna najniža cijena $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24-satna najviša cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Najniža cijena $ 0.601962$ 0.601962 $ 0.601962 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -8.88% Promjena cijene (7D) -8.88%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, SLYXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.13 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLYX je $ 1.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.601962.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLYX se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -8.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Tržišna kapitalizacija $ 375.75K$ 375.75K $ 375.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 375.75K$ 375.75K $ 375.75K Količina u optjecaju 322.98K 322.98K 322.98K Ukupna količina 322,978.6712470758 322,978.6712470758 322,978.6712470758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stakingverse Staked LYX je $ 375.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLYX je 322.98K, s ukupnom količinom od 322978.6712470758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.75K.