StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StakeWise Staked ETH (OSETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

StakeWise Staked ETH (OSETH) Informacije Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol. Službena web stranica: https://stakewise.io Bijela knjiga: https://stakewise.io/stakewise-v3.pdf Kupi OSETH odmah!

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StakeWise Staked ETH (OSETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.63B Ukupna količina: $ 358.88K Količina u optjecaju: $ 358.88K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.63B Povijesni maksimum: $ 5,206.8 Povijesni minimum: $ 1,459.73 Trenutna cijena: $ 4,537.86

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StakeWise Staked ETH (OSETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OSETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OSETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OSETH tokena, istražite OSETH cijenu tokena uživo!

