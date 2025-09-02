Više o OSETH

StakeWise Staked ETH Logotip

StakeWise Staked ETH Cijena (OSETH)

Neuvršten

1 OSETH u USD cijena uživo:

$4,622.59
$4,622.59
-1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena StakeWise Staked ETH (OSETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:45:15 (UTC+8)

StakeWise Staked ETH (OSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,461.01
$ 4,461.01
24-satna najniža cijena
$ 4,716.54
$ 4,716.54
24-satna najviša cijena

$ 4,461.01
$ 4,461.01

$ 4,716.54
$ 4,716.54

$ 5,206.8
$ 5,206.8

$ 1,459.73
$ 1,459.73

+0.02%

-1.93%

-0.53%

-0.53%

StakeWise Staked ETH (OSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,615.89. Tijekom protekla 24 sata, OSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,461.01 i najviše cijene $ 4,716.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSETH je $ 5,206.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,459.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSETH se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StakeWise Staked ETH (OSETH)

$ 1.66B
$ 1.66B

--
--

$ 1.66B
$ 1.66B

358.88K
358.88K

358,880.6839472
358,880.6839472

Trenutačna tržišna kapitalizacija StakeWise Staked ETH je $ 1.66B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSETH je 358.88K, s ukupnom količinom od 358880.6839472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66B.

StakeWise Staked ETH (OSETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz StakeWise Staked ETH u USD iznosila je $ -91.205531500105.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz StakeWise Staked ETH u USD iznosila je $ +1,265.0585087400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz StakeWise Staked ETH u USD iznosila je $ +3,314.8432432860.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz StakeWise Staked ETH u USD iznosila je $ +1,850.214558584583.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -91.205531500105-1.93%
30 dana$ +1,265.0585087400+27.41%
60 dana$ +3,314.8432432860+71.81%
90 dana$ +1,850.214558584583+66.90%

Što je StakeWise Staked ETH (OSETH)

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

Resurs StakeWise Staked ETH (OSETH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

StakeWise Staked ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StakeWise Staked ETH (OSETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StakeWise Staked ETH (OSETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StakeWise Staked ETH.

Provjerite StakeWise Staked ETH predviđanje cijene sada!

OSETH u lokalnim valutama

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StakeWise Staked ETH (OSETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OSETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StakeWise Staked ETH (OSETH)

Koliko StakeWise Staked ETH (OSETH) vrijedi danas?
Cijena OSETH uživo u USD je 4,615.89 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OSETH u USD?
Trenutačna cijena OSETH u USD je $ 4,615.89. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StakeWise Staked ETH?
Tržišna kapitalizacija za OSETH je $ 1.66B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OSETH?
Količina u optjecaju za OSETH je 358.88K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OSETH?
OSETH je postigao ATH cijenu od 5,206.8 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OSETH?
OSETH je vidio ATL cijenu od 1,459.73 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OSETH?
24-satni obujam trgovanja za OSETH je -- USD.
Hoće li OSETH još narasti ove godine?
OSETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OSETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.