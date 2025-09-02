StakeWise Staked ETH (OSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,461.01 $ 4,461.01 $ 4,461.01 24-satna najniža cijena $ 4,716.54 $ 4,716.54 $ 4,716.54 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,461.01$ 4,461.01 $ 4,461.01 24-satna najviša cijena $ 4,716.54$ 4,716.54 $ 4,716.54 Najviša cijena ikada $ 5,206.8$ 5,206.8 $ 5,206.8 Najniža cijena $ 1,459.73$ 1,459.73 $ 1,459.73 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -1.93% Promjena cijene (7D) -0.53% Promjena cijene (7D) -0.53%

StakeWise Staked ETH (OSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,615.89. Tijekom protekla 24 sata, OSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,461.01 i najviše cijene $ 4,716.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSETH je $ 5,206.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,459.73.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSETH se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StakeWise Staked ETH (OSETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.66B$ 1.66B $ 1.66B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66B$ 1.66B $ 1.66B Količina u optjecaju 358.88K 358.88K 358.88K Ukupna količina 358,880.6839472 358,880.6839472 358,880.6839472

Trenutačna tržišna kapitalizacija StakeWise Staked ETH je $ 1.66B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSETH je 358.88K, s ukupnom količinom od 358880.6839472. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66B.