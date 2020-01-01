StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Informacije StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Službena web stranica: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera Kupi BERASTONE odmah!

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.70M Ukupna količina: $ 4.37K Količina u optjecaju: $ 4.37K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.70M Povijesni maksimum: $ 4,941.52 Povijesni minimum: $ 974.17 Trenutna cijena: $ 4,279.97 Saznajte više o cijeni StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BERASTONE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BERASTONE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BERASTONE tokena, istražite BERASTONE cijenu tokena uživo!

BERASTONE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BERASTONE? Naša BERASTONE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BERASTONE predviđanje cijene tokena odmah!

