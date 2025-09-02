Više o BERASTONE

1 BERASTONE u USD cijena uživo:

$4,352
-2.10%1D
Grafikon aktualnih cijena StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)
StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 974.17
24-satna najniža cijena
$ 4,462.33
24-satna najviša cijena

$ 974.17
$ 4,462.33
$ 4,941.52
$ 974.17
-0.27%

-2.14%

-0.81%

-0.81%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) cijena u stvarnom vremenu je $4,352. Tijekom protekla 24 sata, BERASTONEtrgovalo je između najniže cijene $ 974.17 i najviše cijene $ 4,462.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERASTONE je $ 4,941.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 974.17.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERASTONE se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -2.14% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

$ 19.22M
--
$ 19.22M
4.42K
4,416.325529816177
Trenutačna tržišna kapitalizacija StakeStone Berachain Vault Token je $ 19.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERASTONE je 4.42K, s ukupnom količinom od 4416.325529816177. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.22M.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz StakeStone Berachain Vault Token u USD iznosila je $ -95.18450010062.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz StakeStone Berachain Vault Token u USD iznosila je $ +1,129.9001856000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz StakeStone Berachain Vault Token u USD iznosila je $ +3,119.7003008000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz StakeStone Berachain Vault Token u USD iznosila je $ +1,705.062436325905.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -95.18450010062-2.14%
30 dana$ +1,129.9001856000+25.96%
60 dana$ +3,119.7003008000+71.68%
90 dana$ +1,705.062436325905+64.42%

Što je StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

Službena web-stranica

StakeStone Berachain Vault Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StakeStone Berachain Vault Token.

Provjerite StakeStone Berachain Vault Token predviđanje cijene sada!

BERASTONE u lokalnim valutama

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BERASTONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

Koliko StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) vrijedi danas?
Cijena BERASTONE uživo u USD je 4,352.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BERASTONE u USD?
Trenutačna cijena BERASTONE u USD je $ 4,352.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StakeStone Berachain Vault Token?
Tržišna kapitalizacija za BERASTONE je $ 19.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BERASTONE?
Količina u optjecaju za BERASTONE je 4.42K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BERASTONE?
BERASTONE je postigao ATH cijenu od 4,941.52 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BERASTONE?
BERASTONE je vidio ATL cijenu od 974.17 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BERASTONE?
24-satni obujam trgovanja za BERASTONE je -- USD.
Hoće li BERASTONE još narasti ove godine?
BERASTONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BERASTONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.