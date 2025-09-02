StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 974.17 $ 974.17 $ 974.17 24-satna najniža cijena $ 4,462.33 $ 4,462.33 $ 4,462.33 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 974.17$ 974.17 $ 974.17 24-satna najviša cijena $ 4,462.33$ 4,462.33 $ 4,462.33 Najviša cijena ikada $ 4,941.52$ 4,941.52 $ 4,941.52 Najniža cijena $ 974.17$ 974.17 $ 974.17 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -2.14% Promjena cijene (7D) -0.81% Promjena cijene (7D) -0.81%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) cijena u stvarnom vremenu je $4,352. Tijekom protekla 24 sata, BERASTONEtrgovalo je između najniže cijene $ 974.17 i najviše cijene $ 4,462.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERASTONE je $ 4,941.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 974.17.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERASTONE se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -2.14% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.22M$ 19.22M $ 19.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.22M$ 19.22M $ 19.22M Količina u optjecaju 4.42K 4.42K 4.42K Ukupna količina 4,416.325529816177 4,416.325529816177 4,416.325529816177

Trenutačna tržišna kapitalizacija StakeStone Berachain Vault Token je $ 19.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERASTONE je 4.42K, s ukupnom količinom od 4416.325529816177. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.22M.