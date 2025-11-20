Staked UTY Cijena danas

Trenutačna cijena Staked UTY (YUTY) danas je $ 1.035, s promjenom od 0.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YUTY u USD je $ 1.035 po YUTY.

Staked UTY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,544,388, s količinom u optjecaju od 4.39M YUTY. Tijekom posljednja 24 sata, YUTY trgovao je između $ 1.035 (niska) i $ 1.037 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.043, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.004.

U kratkoročnim performansama, YUTY se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked UTY (YUTY)

Tržišna kapitalizacija $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Količina u optjecaju 4.39M 4.39M 4.39M Ukupna količina 4,390,306.009619199 4,390,306.009619199 4,390,306.009619199

