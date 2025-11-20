Staked USN Cijena danas

Trenutačna cijena Staked USN (SUSN) danas je $ 1.14, s promjenom od 0.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUSN u USD je $ 1.14 po SUSN.

Staked USN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,723,349, s količinom u optjecaju od 13.84M SUSN. Tijekom posljednja 24 sata, SUSN trgovao je između $ 1.13 (niska) i $ 1.14 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.25, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.024.

U kratkoročnim performansama, SUSN se kretao +0.00% u posljednjem satu i +0.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked USN (SUSN)

Tržišna kapitalizacija $ 15.72M$ 15.72M $ 15.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.72M$ 15.72M $ 15.72M Količina u optjecaju 13.84M 13.84M 13.84M Ukupna količina 13,839,827.70789016 13,839,827.70789016 13,839,827.70789016

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked USN je $ 15.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSN je 13.84M, s ukupnom količinom od 13839827.70789016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.72M.