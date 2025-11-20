Staked USDai Cijena danas

Trenutačna cijena Staked USDai (SUSDAI) danas je $ 1.048, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUSDAI u USD je $ 1.048 po SUSDAI.

Staked USDai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 150,219,271, s količinom u optjecaju od 143.34M SUSDAI. Tijekom posljednja 24 sata, SUSDAI trgovao je između $ 1.046 (niska) i $ 1.055 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.796061.

U kratkoročnim performansama, SUSDAI se kretao -0.06% u posljednjem satu i +0.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked USDai (SUSDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 150.22M$ 150.22M $ 150.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.22M$ 150.22M $ 150.22M Količina u optjecaju 143.34M 143.34M 143.34M Ukupna količina 143,340,109.0751667 143,340,109.0751667 143,340,109.0751667

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked USDai je $ 150.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSDAI je 143.34M, s ukupnom količinom od 143340109.0751667. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.22M.