Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Staked Neptune OAS (STOAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Staked Neptune OAS (STOAS) Informacije stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards. Službena web stranica: https://staking.neptune-lsd.com/ Kupi STOAS odmah!

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Staked Neptune OAS (STOAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 126.72K $ 126.72K $ 126.72K Ukupna količina: $ 11.32M $ 11.32M $ 11.32M Količina u optjecaju: $ 11.32M $ 11.32M $ 11.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 126.72K $ 126.72K $ 126.72K Povijesni maksimum: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 Povijesni minimum: $ 0.01052064 $ 0.01052064 $ 0.01052064 Trenutna cijena: $ 0.0112096 $ 0.0112096 $ 0.0112096 Saznajte više o cijeni Staked Neptune OAS (STOAS)

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Staked Neptune OAS (STOAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STOAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STOAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STOAS tokena, istražite STOAS cijenu tokena uživo!

STOAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STOAS? Naša STOAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STOAS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!