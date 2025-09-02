Staked Neptune OAS (STOAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01149054 24-satna najviša cijena $ 0.01200277 Najviša cijena ikada $ 0.01989627 Najniža cijena $ 0.01052064 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -2.10% Promjena cijene (7D) +1.20%

Staked Neptune OAS (STOAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0117506. Tijekom protekla 24 sata, STOAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01149054 i najviše cijene $ 0.01200277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOAS je $ 0.01989627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01052064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOAS se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i +1.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Neptune OAS (STOAS)

Tržišna kapitalizacija $ 132.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.94K Količina u optjecaju 11.31M Ukupna količina 11,313,708.01453781

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Neptune OAS je $ 132.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOAS je 11.31M, s ukupnom količinom od 11313708.01453781. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.94K.