Više o STOAS

STOAS Informacije o cijeni

STOAS Službena web stranica

STOAS Tokenomija

STOAS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Staked Neptune OAS Logotip

Staked Neptune OAS Cijena (STOAS)

Neuvršten

1 STOAS u USD cijena uživo:

$0.0117506
$0.0117506$0.0117506
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Staked Neptune OAS (STOAS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:13:05 (UTC+8)

Staked Neptune OAS (STOAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01149054
$ 0.01149054$ 0.01149054
24-satna najniža cijena
$ 0.01200277
$ 0.01200277$ 0.01200277
24-satna najviša cijena

$ 0.01149054
$ 0.01149054$ 0.01149054

$ 0.01200277
$ 0.01200277$ 0.01200277

$ 0.01989627
$ 0.01989627$ 0.01989627

$ 0.01052064
$ 0.01052064$ 0.01052064

-0.30%

-2.10%

+1.20%

+1.20%

Staked Neptune OAS (STOAS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0117506. Tijekom protekla 24 sata, STOAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01149054 i najviše cijene $ 0.01200277, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STOAS je $ 0.01989627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01052064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STOAS se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i +1.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Neptune OAS (STOAS)

$ 132.94K
$ 132.94K$ 132.94K

--
----

$ 132.94K
$ 132.94K$ 132.94K

11.31M
11.31M 11.31M

11,313,708.01453781
11,313,708.01453781 11,313,708.01453781

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Neptune OAS je $ 132.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STOAS je 11.31M, s ukupnom količinom od 11313708.01453781. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.94K.

Staked Neptune OAS (STOAS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Staked Neptune OAS u USD iznosila je $ -0.00025217656135655.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Staked Neptune OAS u USD iznosila je $ -0.0007557104.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Staked Neptune OAS u USD iznosila je $ +0.0004580336.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Staked Neptune OAS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00025217656135655-2.10%
30 dana$ -0.0007557104-6.43%
60 dana$ +0.0004580336+3.90%
90 dana$ 0--

Što je Staked Neptune OAS (STOAS)

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Staked Neptune OAS (STOAS)

Službena web-stranica

Staked Neptune OAS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Staked Neptune OAS (STOAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Staked Neptune OAS (STOAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Staked Neptune OAS.

Provjerite Staked Neptune OAS predviđanje cijene sada!

STOAS u lokalnim valutama

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Staked Neptune OAS (STOAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STOAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Staked Neptune OAS (STOAS)

Koliko Staked Neptune OAS (STOAS) vrijedi danas?
Cijena STOAS uživo u USD je 0.0117506 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STOAS u USD?
Trenutačna cijena STOAS u USD je $ 0.0117506. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Staked Neptune OAS?
Tržišna kapitalizacija za STOAS je $ 132.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STOAS?
Količina u optjecaju za STOAS je 11.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STOAS?
STOAS je postigao ATH cijenu od 0.01989627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STOAS?
STOAS je vidio ATL cijenu od 0.01052064 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STOAS?
24-satni obujam trgovanja za STOAS je -- USD.
Hoće li STOAS još narasti ove godine?
STOAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STOAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:13:05 (UTC+8)

Staked Neptune OAS (STOAS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.