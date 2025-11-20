Staked msUSD Cijena danas

Trenutačna cijena Staked msUSD (SMSUSD) danas je $ 0.694562, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SMSUSD u USD je $ 0.694562 po SMSUSD.

Staked msUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,057,232, s količinom u optjecaju od 1.88M SMSUSD. Tijekom posljednja 24 sata, SMSUSD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.694559.

U kratkoročnim performansama, SMSUSD se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked msUSD (SMSUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Količina u optjecaju 1.88M 1.88M 1.88M Ukupna količina 1,879,696.306956662 1,879,696.306956662 1,879,696.306956662

