Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Staked Level USD (SLVLUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Staked Level USD (SLVLUSD) Informacije Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation. Službena web stranica: https://level.money/ Kupi SLVLUSD odmah!

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Staked Level USD (SLVLUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.59M $ 32.59M $ 32.59M Ukupna količina: $ 29.91M $ 29.91M $ 29.91M Količina u optjecaju: $ 29.91M $ 29.91M $ 29.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.59M $ 32.59M $ 32.59M Povijesni maksimum: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 Povijesni minimum: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Trenutna cijena: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Saznajte više o cijeni Staked Level USD (SLVLUSD)

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Staked Level USD (SLVLUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLVLUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLVLUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLVLUSD tokena, istražite SLVLUSD cijenu tokena uživo!

