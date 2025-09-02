Staked Level USD (SLVLUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.086 24-satna najviša cijena $ 1.092 Najviša cijena ikada $ 1.092 Najniža cijena $ 1.008 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.18% Promjena cijene (7D) +0.12%

Staked Level USD (SLVLUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.09. Tijekom protekla 24 sata, SLVLUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLVLUSD je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.008.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLVLUSD se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Level USD (SLVLUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 33.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.14M Količina u optjecaju 30.41M Ukupna količina 30,411,059.86678532

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Level USD je $ 33.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLVLUSD je 30.41M, s ukupnom količinom od 30411059.86678532. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.14M.