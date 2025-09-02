Više o SLVLUSD

Staked Level USD Cijena (SLVLUSD)

1 SLVLUSD u USD cijena uživo:

$1.09
-0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Staked Level USD (SLVLUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:45:01 (UTC+8)

Staked Level USD (SLVLUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.086
24-satna najniža cijena
$ 1.092
24-satna najviša cijena

$ 1.086
$ 1.092
$ 1.092
$ 1.008
-0.02%

-0.18%

+0.12%

+0.12%

Staked Level USD (SLVLUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.09. Tijekom protekla 24 sata, SLVLUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLVLUSD je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.008.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLVLUSD se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Level USD (SLVLUSD)

$ 33.14M
--
$ 33.14M
30.41M
30,411,059.86678532
Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Level USD je $ 33.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLVLUSD je 30.41M, s ukupnom količinom od 30411059.86678532. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.14M.

Staked Level USD (SLVLUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Staked Level USD u USD iznosila je $ -0.002026076836817.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Staked Level USD u USD iznosila je $ +0.0059504190.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Staked Level USD u USD iznosila je $ +0.0116469770.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Staked Level USD u USD iznosila je $ +0.0155441909325135.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002026076836817-0.18%
30 dana$ +0.0059504190+0.55%
60 dana$ +0.0116469770+1.07%
90 dana$ +0.0155441909325135+1.45%

Što je Staked Level USD (SLVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Resurs Staked Level USD (SLVLUSD)

Staked Level USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Staked Level USD (SLVLUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Staked Level USD (SLVLUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Staked Level USD.

Provjerite Staked Level USD predviđanje cijene sada!

SLVLUSD u lokalnim valutama

Staked Level USD (SLVLUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Staked Level USD (SLVLUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLVLUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Staked Level USD (SLVLUSD)

Koliko Staked Level USD (SLVLUSD) vrijedi danas?
Cijena SLVLUSD uživo u USD je 1.09 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLVLUSD u USD?
Trenutačna cijena SLVLUSD u USD je $ 1.09. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Staked Level USD?
Tržišna kapitalizacija za SLVLUSD je $ 33.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLVLUSD?
Količina u optjecaju za SLVLUSD je 30.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLVLUSD?
SLVLUSD je postigao ATH cijenu od 1.092 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLVLUSD?
SLVLUSD je vidio ATL cijenu od 1.008 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLVLUSD?
24-satni obujam trgovanja za SLVLUSD je -- USD.
Hoće li SLVLUSD još narasti ove godine?
SLVLUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLVLUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Staked Level USD (SLVLUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.