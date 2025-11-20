Staked IP Cijena danas

Trenutačna cijena Staked IP (STIP) danas je $ 2.95, s promjenom od 2.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STIP u USD je $ 2.95 po STIP.

Staked IP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,808,559, s količinom u optjecaju od 1.29M STIP. Tijekom posljednja 24 sata, STIP trgovao je između $ 2.75 (niska) i $ 3.1 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 15.09, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.031.

U kratkoročnim performansama, STIP se kretao +0.73% u posljednjem satu i -29.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked IP (STIP)

Tržišna kapitalizacija $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Količina u optjecaju 1.29M 1.29M 1.29M Ukupna količina 1,291,894.639394358 1,291,894.639394358 1,291,894.639394358

