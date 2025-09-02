Staked HYPE (STHYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 24-satna najniža cijena $ 45.34 $ 45.34 $ 45.34 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 24-satna najviša cijena $ 45.34$ 45.34 $ 45.34 Najviša cijena ikada $ 50.94$ 50.94 $ 50.94 Najniža cijena $ 9.33$ 9.33 $ 9.33 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) -1.27% Promjena cijene (7D) -0.41% Promjena cijene (7D) -0.41%

Staked HYPE (STHYPE) cijena u stvarnom vremenu je $44.67. Tijekom protekla 24 sata, STHYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.45 i najviše cijene $ 45.34, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STHYPE je $ 50.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STHYPE se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -1.27% u posljednjih 24 sata i -0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked HYPE (STHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 140.36M$ 140.36M $ 140.36M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 140.36M$ 140.36M $ 140.36M Količina u optjecaju 3.14M 3.14M 3.14M Ukupna količina 3,137,243.845769708 3,137,243.845769708 3,137,243.845769708

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked HYPE je $ 140.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STHYPE je 3.14M, s ukupnom količinom od 3137243.845769708. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 140.36M.