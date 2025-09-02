Više o STHYPE

1 STHYPE u USD cijena uživo:

$44.88
$44.88$44.88
-0.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Staked HYPE (STHYPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:44:52 (UTC+8)

Staked HYPE (STHYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 42.45
$ 42.45$ 42.45
24-satna najniža cijena
$ 45.34
$ 45.34$ 45.34
24-satna najviša cijena

$ 42.45
$ 42.45$ 42.45

$ 45.34
$ 45.34$ 45.34

$ 50.94
$ 50.94$ 50.94

$ 9.33
$ 9.33$ 9.33

+0.30%

-1.27%

-0.41%

-0.41%

Staked HYPE (STHYPE) cijena u stvarnom vremenu je $44.67. Tijekom protekla 24 sata, STHYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 42.45 i najviše cijene $ 45.34, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STHYPE je $ 50.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STHYPE se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -1.27% u posljednjih 24 sata i -0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked HYPE (STHYPE)

$ 140.36M
$ 140.36M$ 140.36M

--
----

$ 140.36M
$ 140.36M$ 140.36M

3.14M
3.14M 3.14M

3,137,243.845769708
3,137,243.845769708 3,137,243.845769708

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked HYPE je $ 140.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STHYPE je 3.14M, s ukupnom količinom od 3137243.845769708. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 140.36M.

Staked HYPE (STHYPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Staked HYPE u USD iznosila je $ -0.57492278981522.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Staked HYPE u USD iznosila je $ +7.7928155100.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Staked HYPE u USD iznosila je $ +6.5966065140.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Staked HYPE u USD iznosila je $ +8.14718846706302.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.57492278981522-1.27%
30 dana$ +7.7928155100+17.45%
60 dana$ +6.5966065140+14.77%
90 dana$ +8.14718846706302+22.31%

Što je Staked HYPE (STHYPE)

Staked HYPE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Staked HYPE (STHYPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Staked HYPE (STHYPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Staked HYPE.

Provjerite Staked HYPE predviđanje cijene sada!

STHYPE u lokalnim valutama

Staked HYPE (STHYPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Staked HYPE (STHYPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STHYPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Staked HYPE (STHYPE)

Koliko Staked HYPE (STHYPE) vrijedi danas?
Cijena STHYPE uživo u USD je 44.67 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STHYPE u USD?
Trenutačna cijena STHYPE u USD je $ 44.67. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Staked HYPE?
Tržišna kapitalizacija za STHYPE je $ 140.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STHYPE?
Količina u optjecaju za STHYPE je 3.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STHYPE?
STHYPE je postigao ATH cijenu od 50.94 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STHYPE?
STHYPE je vidio ATL cijenu od 9.33 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STHYPE?
24-satni obujam trgovanja za STHYPE je -- USD.
Hoće li STHYPE još narasti ove godine?
STHYPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STHYPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:44:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

