Staked FRAX (SFRAX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Staked FRAX (SFRAX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Staked FRAX (SFRAX) Informacije Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Službena web stranica: https://app.frax.finance/sfrax/stake

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Staked FRAX (SFRAX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 68.43M $ 68.43M $ 68.43M Ukupna količina: $ 61.46M $ 61.46M $ 61.46M Količina u optjecaju: $ 61.46M $ 61.46M $ 61.46M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 68.43M $ 68.43M $ 68.43M Povijesni maksimum: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Povijesni minimum: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Trenutna cijena: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Saznajte više o cijeni Staked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Staked FRAX (SFRAX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFRAX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFRAX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFRAX tokena, istražite SFRAX cijenu tokena uživo!

SFRAX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SFRAX? Naša SFRAX stranica za predviđanje cijena kombinuje tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

