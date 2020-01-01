Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Staked Frax USD (SFRXUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Staked Frax USD (SFRXUSD) Informacije Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain. Službena web stranica: https://frax.com Kupi SFRXUSD odmah!

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Staked Frax USD (SFRXUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.95M $ 42.95M $ 42.95M Ukupna količina: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M Količina u optjecaju: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.95M $ 42.95M $ 42.95M Povijesni maksimum: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Povijesni minimum: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Trenutna cijena: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Saznajte više o cijeni Staked Frax USD (SFRXUSD)

Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Staked Frax USD (SFRXUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFRXUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFRXUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFRXUSD tokena, istražite SFRXUSD cijenu tokena uživo!

