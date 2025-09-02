Staked Frax USD (SFRXUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.15 24-satna najniža cijena $ 1.16 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.15 24-satna najviša cijena $ 1.16 Najviša cijena ikada $ 1.21 Najniža cijena $ 1.056 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.11%

Staked Frax USD (SFRXUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, SFRXUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.16, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFRXUSD je $ 1.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFRXUSD se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Frax USD (SFRXUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 37.20M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.20M Količina u optjecaju 32.21M Ukupna količina 32,208,751.19297002

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Frax USD je $ 37.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFRXUSD je 32.21M, s ukupnom količinom od 32208751.19297002. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.20M.