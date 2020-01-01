Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Staked Frax Ether (SFRXETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Staked Frax Ether (SFRXETH) Informacije Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Službena web stranica: https://app.frax.finance/ Kupi SFRXETH odmah!

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Staked Frax Ether (SFRXETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 336.89M $ 336.89M $ 336.89M Ukupna količina: $ 69.16K $ 69.16K $ 69.16K Količina u optjecaju: $ 69.16K $ 69.16K $ 69.16K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 336.89M $ 336.89M $ 336.89M Povijesni maksimum: $ 7,545.09 $ 7,545.09 $ 7,545.09 Povijesni minimum: $ 1,147.58 $ 1,147.58 $ 1,147.58 Trenutna cijena: $ 4,871.37 $ 4,871.37 $ 4,871.37 Saznajte više o cijeni Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Staked Frax Ether (SFRXETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SFRXETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SFRXETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SFRXETH tokena, istražite SFRXETH cijenu tokena uživo!

SFRXETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SFRXETH? Naša SFRXETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SFRXETH predviđanje cijene tokena odmah!

