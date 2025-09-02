Staked Frax Ether (SFRXETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,736.96 $ 4,736.96 $ 4,736.96 24-satna najniža cijena $ 5,041.21 $ 5,041.21 $ 5,041.21 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,736.96$ 4,736.96 $ 4,736.96 24-satna najviša cijena $ 5,041.21$ 5,041.21 $ 5,041.21 Najviša cijena ikada $ 7,545.09$ 7,545.09 $ 7,545.09 Najniža cijena $ 1,147.58$ 1,147.58 $ 1,147.58 Promjena cijene (1H) +1.01% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -0.44% Promjena cijene (7D) -0.44%

Staked Frax Ether (SFRXETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,950.29. Tijekom protekla 24 sata, SFRXETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,736.96 i najviše cijene $ 5,041.21, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFRXETH je $ 7,545.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,147.58.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFRXETH se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Frax Ether (SFRXETH)

Tržišna kapitalizacija $ 339.88M$ 339.88M $ 339.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 339.83M$ 339.83M $ 339.83M Količina u optjecaju 68.83K 68.83K 68.83K Ukupna količina 68,825.07458687642 68,825.07458687642 68,825.07458687642

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Frax Ether je $ 339.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFRXETH je 68.83K, s ukupnom količinom od 68825.07458687642. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 339.83M.