Staked Frax Ether Logotip

Staked Frax Ether Cijena (SFRXETH)

Neuvršten

1 SFRXETH u USD cijena uživo:

$4,945.68
$4,945.68$4,945.68
-1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Staked Frax Ether (SFRXETH)
Staked Frax Ether (SFRXETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,736.96
$ 4,736.96$ 4,736.96
24-satna najniža cijena
$ 5,041.21
$ 5,041.21$ 5,041.21
24-satna najviša cijena

$ 4,736.96
$ 4,736.96$ 4,736.96

$ 5,041.21
$ 5,041.21$ 5,041.21

$ 7,545.09
$ 7,545.09$ 7,545.09

$ 1,147.58
$ 1,147.58$ 1,147.58

+1.01%

-1.52%

-0.44%

-0.44%

Staked Frax Ether (SFRXETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,950.29. Tijekom protekla 24 sata, SFRXETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,736.96 i najviše cijene $ 5,041.21, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFRXETH je $ 7,545.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,147.58.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFRXETH se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked Frax Ether (SFRXETH)

$ 339.88M
$ 339.88M$ 339.88M

--
----

$ 339.83M
$ 339.83M$ 339.83M

68.83K
68.83K 68.83K

68,825.07458687642
68,825.07458687642 68,825.07458687642

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked Frax Ether je $ 339.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFRXETH je 68.83K, s ukupnom količinom od 68825.07458687642. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 339.83M.

Staked Frax Ether (SFRXETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Staked Frax Ether u USD iznosila je $ -76.640397718258.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Staked Frax Ether u USD iznosila je $ +1,381.6551457110.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Staked Frax Ether u USD iznosila je $ +3,540.0474245680.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Staked Frax Ether u USD iznosila je $ +1,996.1143531204866.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -76.640397718258-1.52%
30 dana$ +1,381.6551457110+27.91%
60 dana$ +3,540.0474245680+71.51%
90 dana$ +1,996.1143531204866+67.57%

Što je Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Staked Frax Ether (SFRXETH)

Službena web-stranica

Staked Frax Ether Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Staked Frax Ether (SFRXETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Staked Frax Ether (SFRXETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Staked Frax Ether.

Provjerite Staked Frax Ether predviđanje cijene sada!

SFRXETH u lokalnim valutama

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Staked Frax Ether (SFRXETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SFRXETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Staked Frax Ether (SFRXETH)

Koliko Staked Frax Ether (SFRXETH) vrijedi danas?
Cijena SFRXETH uživo u USD je 4,950.29 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SFRXETH u USD?
Trenutačna cijena SFRXETH u USD je $ 4,950.29. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Staked Frax Ether?
Tržišna kapitalizacija za SFRXETH je $ 339.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SFRXETH?
Količina u optjecaju za SFRXETH je 68.83K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SFRXETH?
SFRXETH je postigao ATH cijenu od 7,545.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SFRXETH?
SFRXETH je vidio ATL cijenu od 1,147.58 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SFRXETH?
24-satni obujam trgovanja za SFRXETH je -- USD.
Hoće li SFRXETH još narasti ove godine?
SFRXETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SFRXETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
