Staked FRAX (SFRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-satna najniža cijena $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24-satna najviša cijena $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Najviša cijena ikada $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najniža cijena $ 0.858184$ 0.858184 $ 0.858184 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -0.66% Promjena cijene (7D) -1.68% Promjena cijene (7D) -1.68%

Staked FRAX (SFRAX) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, SFRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.11 i najviše cijene $ 1.12, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFRAX je $ 1.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.858184.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFRAX se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i -1.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staked FRAX (SFRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 68.20M$ 68.20M $ 68.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.20M$ 68.20M $ 68.20M Količina u optjecaju 61.21M 61.21M 61.21M Ukupna količina 61,211,382.35464853 61,211,382.35464853 61,211,382.35464853

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staked FRAX je $ 68.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFRAX je 61.21M, s ukupnom količinom od 61211382.35464853. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.20M.