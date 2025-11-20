Staked BITZ Cijena danas

Trenutačna cijena Staked BITZ (SBITZ) danas je $ 0.81633, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SBITZ u USD je $ 0.81633 po SBITZ.

Staked BITZ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 43,381, s količinom u optjecaju od 38.79K SBITZ. Tijekom posljednja 24 sata, SBITZ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 34.29, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.777131.

U kratkoročnim performansama, SBITZ se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked BITZ (SBITZ)

Informacije o tržištu Staked BITZ (SBITZ)

Tržišna kapitalizacija $ 43.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.67K Količina u optjecaju 38.79K Ukupna količina 38,794.82443504138

