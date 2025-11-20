Staked Aria Premier Launch Cijena danas

Trenutačna cijena Staked Aria Premier Launch (STAPL) danas je $ 0.734545, s promjenom od 6.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STAPL u USD je $ 0.734545 po STAPL.

Staked Aria Premier Launch trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,682,338, s količinom u optjecaju od 7.74M STAPL. Tijekom posljednja 24 sata, STAPL trgovao je između $ 0.70025 (niska) i $ 0.802209 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.042, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.451853.

U kratkoročnim performansama, STAPL se kretao -- u posljednjem satu i -11.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Tržišna kapitalizacija $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Količina u optjecaju 7.74M 7.74M 7.74M Ukupna količina 7,736,225.63029542 7,736,225.63029542 7,736,225.63029542

