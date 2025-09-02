Stake DAO FXN (SDFXN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 88.44 $ 88.44 $ 88.44 24-satna najniža cijena $ 91.23 $ 91.23 $ 91.23 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 88.44$ 88.44 $ 88.44 24-satna najviša cijena $ 91.23$ 91.23 $ 91.23 Najviša cijena ikada $ 133.66$ 133.66 $ 133.66 Najniža cijena $ 18.85$ 18.85 $ 18.85 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.79% Promjena cijene (7D) -1.38% Promjena cijene (7D) -1.38%

Stake DAO FXN (SDFXN) cijena u stvarnom vremenu je $88.47. Tijekom protekla 24 sata, SDFXNtrgovalo je između najniže cijene $ 88.44 i najviše cijene $ 91.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDFXN je $ 133.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 18.85.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDFXN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.79% u posljednjih 24 sata i -1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stake DAO FXN (SDFXN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Količina u optjecaju 20.85K 20.85K 20.85K Ukupna količina 20,854.22309914817 20,854.22309914817 20,854.22309914817

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stake DAO FXN je $ 1.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDFXN je 20.85K, s ukupnom količinom od 20854.22309914817. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84M.