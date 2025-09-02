Staicy Sport (SPORT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.068565 $ 0.068565 $ 0.068565 24-satna najniža cijena $ 0.075574 $ 0.075574 $ 0.075574 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.068565$ 0.068565 $ 0.068565 24-satna najviša cijena $ 0.075574$ 0.075574 $ 0.075574 Najviša cijena ikada $ 0.136251$ 0.136251 $ 0.136251 Najniža cijena $ 0.01740275$ 0.01740275 $ 0.01740275 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +6.29% Promjena cijene (7D) -11.42% Promjena cijene (7D) -11.42%

Staicy Sport (SPORT) cijena u stvarnom vremenu je $0.073982. Tijekom protekla 24 sata, SPORTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.068565 i najviše cijene $ 0.075574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPORT je $ 0.136251, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01740275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPORT se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +6.29% u posljednjih 24 sata i -11.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Staicy Sport (SPORT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.77M$ 7.77M $ 7.77M Količina u optjecaju 63.46M 63.46M 63.46M Ukupna količina 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Staicy Sport je $ 4.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPORT je 63.46M, s ukupnom količinom od 105000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.77M.