Stader MaticX (MATICX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.312638 $ 0.312638 $ 0.312638 24-satna najniža cijena $ 0.335034 $ 0.335034 $ 0.335034 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.312638$ 0.312638 $ 0.312638 24-satna najviša cijena $ 0.335034$ 0.335034 $ 0.335034 Najviša cijena ikada $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 Najniža cijena $ 0.17723$ 0.17723 $ 0.17723 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +3.02% Promjena cijene (7D) +22.51% Promjena cijene (7D) +22.51%

Stader MaticX (MATICX) cijena u stvarnom vremenu je $0.334259. Tijekom protekla 24 sata, MATICXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.312638 i najviše cijene $ 0.335034, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATICX je $ 2.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.17723.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATICX se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i +22.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stader MaticX (MATICX)

Tržišna kapitalizacija $ 47.21M$ 47.21M $ 47.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.21M$ 47.21M $ 47.21M Količina u optjecaju 141.52M 141.52M 141.52M Ukupna količina 141,516,926.4844598 141,516,926.4844598 141,516,926.4844598

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stader MaticX je $ 47.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATICX je 141.52M, s ukupnom količinom od 141516926.4844598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.21M.