Više o MATICX

MATICX Informacije o cijeni

MATICX Službena web stranica

MATICX Tokenomija

MATICX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Stader MaticX Logotip

Stader MaticX Cijena (MATICX)

Neuvršten

1 MATICX u USD cijena uživo:

$0.334259
$0.334259$0.334259
+3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Stader MaticX (MATICX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:44:20 (UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.312638
$ 0.312638$ 0.312638
24-satna najniža cijena
$ 0.335034
$ 0.335034$ 0.335034
24-satna najviša cijena

$ 0.312638
$ 0.312638$ 0.312638

$ 0.335034
$ 0.335034$ 0.335034

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

$ 0.17723
$ 0.17723$ 0.17723

-0.23%

+3.02%

+22.51%

+22.51%

Stader MaticX (MATICX) cijena u stvarnom vremenu je $0.334259. Tijekom protekla 24 sata, MATICXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.312638 i najviše cijene $ 0.335034, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATICX je $ 2.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.17723.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATICX se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i +22.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stader MaticX (MATICX)

$ 47.21M
$ 47.21M$ 47.21M

--
----

$ 47.21M
$ 47.21M$ 47.21M

141.52M
141.52M 141.52M

141,516,926.4844598
141,516,926.4844598 141,516,926.4844598

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stader MaticX je $ 47.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATICX je 141.52M, s ukupnom količinom od 141516926.4844598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.21M.

Stader MaticX (MATICX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Stader MaticX u USD iznosila je $ +0.00980412.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Stader MaticX u USD iznosila je $ +0.1510952628.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Stader MaticX u USD iznosila je $ +0.1882071371.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Stader MaticX u USD iznosila je $ +0.0811851397229919.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00980412+3.02%
30 dana$ +0.1510952628+45.20%
60 dana$ +0.1882071371+56.31%
90 dana$ +0.0811851397229919+32.08%

Što je Stader MaticX (MATICX)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Stader MaticX (MATICX)

Službena web-stranica

Stader MaticX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stader MaticX (MATICX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stader MaticX (MATICX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stader MaticX.

Provjerite Stader MaticX predviđanje cijene sada!

MATICX u lokalnim valutama

Stader MaticX (MATICX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stader MaticX (MATICX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MATICX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stader MaticX (MATICX)

Koliko Stader MaticX (MATICX) vrijedi danas?
Cijena MATICX uživo u USD je 0.334259 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MATICX u USD?
Trenutačna cijena MATICX u USD je $ 0.334259. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stader MaticX?
Tržišna kapitalizacija za MATICX je $ 47.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MATICX?
Količina u optjecaju za MATICX je 141.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MATICX?
MATICX je postigao ATH cijenu od 2.07 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MATICX?
MATICX je vidio ATL cijenu od 0.17723 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MATICX?
24-satni obujam trgovanja za MATICX je -- USD.
Hoće li MATICX još narasti ove godine?
MATICX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MATICX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:44:20 (UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.